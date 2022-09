Nel corso di un'intervista a New Sound Level, l'ex presidente della Lazio Sergio Cragnotti ha raccontato di quando stava per portare nella capitale Ronaldo, il brasiliano: "Il suo mancato arrivo mi aveva choccato, ci avevo lavorato per sei mesi andando direttamente in Brasile, avevamo molti agganci e conoscevamo bene il Paese. Era tutto fatto, mancava solo la firma; poi arrivò Moratti, raddoppiò l'offerta e Ronaldo andò all'Inter".