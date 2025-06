Cristiano Ronaldo svela il futuro: "Resto all'Al-Nassr. Senza infortuni gravi continuo"

Getty Images

LA PARTITA DI CRISTIANO RONALDO

Un altro trofeo va ad arricchire la bacheca di CR7, che con il suo Portogallo porta a casa la(la seconda dopo quella vinta nel 2019) battendo la Spagna ai calci di rigore. Una partita sofferta e carica di emozioni per il 40enne: è arrivato il, ma anche un infortunio che lo ha portato a guardare, o meglio non guardare i rigori dalla panchina prima della gioia finale.Dopo i festeggiamenti il fenomeno di Madeira si è lasciato andare ad alcuni commenti, dal suo futuro che sarà ancora in Arabia Saudita (confermato il rinnovo) alla lunga e scintillante carriera che attende

- "Vincerà molti trofei di squadra e individuali, è un fenomeno - riporta Fabrizio Romano -. Avrà una lunga carriera e vincerà molte Nations League. Ha 17 anni... Per favore, lasciatelo stare. Devo chiedervi di lasciarlo stare. Deve restare tranquillo".- "Sapete già quanti anni ho, ovviamente sono più vicino alla fine che all'inizio, ma devo godermi ogni momento. Se non mi faccio male gravemente, continuo".- "Ho sentito l'infortunio fin dal riscaldamento, mi dava fastidio da un po'. Ma per il Portogallo, se dovessi rompermi una gamba, lo farei. E' un titolo, dovevo giocare e ho dato tutto".

- "Praticamente non cambia nulla. Se resterà all'Al-Nassr? Sì".