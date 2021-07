Prosegue il lavoro di ringiovanimento della rosa del Crystal Palce. Secondo il Birmingham Live infatti le eagles sarebbero in procinto di acquistare Micheal Olise. Il classe 2001 viene da una stagione molto positiva in Championship, dove è sceso in campo per ben 44 partite con la maglia del Reading, siglando anche 7 gol. I londinesi hanno fatto valere la clausola di 8 milioni di sterline, si attende quindi l'ufficialità.