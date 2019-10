Ieri notte sono stati svelati i 30 finalisti candidati alla vittoria finale del più ambito premio individuale del calcio, un trofeo destinato certamente a cambiare padrone:, detentore del premio e grande escluso come il compagno al Real Madrid, l'attaccante del il brasiliano del PSGo il centravanti del Tottenham- Modric fuori dai giochi quindi, ma per prendere il suo scettro la corsa è serrata. Guidata dai due cannibali della storia recente:proseguono nella loro sfida a distanza sull'asse Torino-Barcellona, portoghese 'affiancato' in questa lotta dal nuovo compagno alla Juventus. E con loro a rappresentare la Serie A anche: c'è anche il centrale del Napoli tra i candidati, in un elenco che vede i difensori protagonisti con. E poi, le mine vaganti che provano a prendersi tutto: il trio delle meraviglie di Liverpool, i ragazzini terribili dell'Ajax(quest'ultimo ora a Barcellona) e ancora i 'baby'(vincitore della scorsa edizione del Trofeo Kopa, dedicato agli Under 21) eChi sarà quindi il prossimo Pallone d'Oro? Dite la vostra e partecipate al SONDAGGIO di Calciomercato.com