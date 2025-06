Dall'Algeria - Bennacer verso l'Al-Duahill di Luis Alberto e Ziyech. Per il Milan è in vendita

Una svolta a sorpresa, una scelta inaspettata e, soprattutto un cambio di vita e di carriera deciso. Da giorni il centrocampista di proprietà delè tornato al centro del mercato dato un diritto di riscatto in favore del Marsiglia che non sarà esercitato alle condizioni pattuite a gennaio. Diversi club si sono interessati a lui fra cui ladel suo ex-allenatore Stefano Pioli. Eppure, come riporta la Gazette du Fennec in Algeria, il centrocampista algerino è vicinissimo al trasferimento all'Secondo il portale algerino Bennacer in questi giornie nel corso della giornata ha fatto visita alle strutture dell'Al-Duhaill, squadra in cui militano fra gli altri l'ex-Chelsea e Ajaxe l'ex-Lazioe ha trovato un accordo per trasferirsi in Qatar. Secondo la Gazette du Fennec Bennacer avrebbe addiritturapropedeutiche alla firma, anche se il condizionale è d'obbligo.

- Ilda tempo sta provando a trovare un'intesa con il Milan per trattenere Bennacer in Ligue 1 alla corte di Roberto De Zerbi, maL'asse Milan-Fiorentina, invece, sta tornando a scaldarsi dopo le operazioni Sottil e Adli della scorsa stagione e l'algerino ha oggi inUna trattativa in questo caso non è ancora partita e, se l'indiscrezione dall'Algeria sarà confermata, potrebbe essere destinata a non partire per nulla.