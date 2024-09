Tra le squadre impegnate nella notte in Sudamerica, nei match validi per la qualificazione ai prossimi Mondiali, c'era anche ildi Dorival Junior che ha superato perIn campo, ancheche non solo ha vestito la fascia da, ma ha anche giocato per tutti i. Un trattamento in controtendenza con quello riservatogli in maglia bianconera, dove sembra non trovare spazio nelle gerarchie del neo allenatore Thiago Motta.L'esito del match è stato positivo per la squadra di Dorival, che è riuscita a imporsi grazie a una rete del madridista, su assist dell'ex Milan. Nel complesso, anche una buona prestazione per, che - intervenuto ai microfoni del portale sudamericano Lance.com - ha commentato: "La cosa più importante era vincere e scalare la classifica per dare più tranquillità e poter correggere le cose. Le partite di qualificazione sono sempre molto complicate. Dorival chiede un gioco più mobile e abbiamo bisogno di tempo. Con le vittorie l'adattamento sarà più rapido".

Proseguendo, il difensore brasiliano si è espresso sulla sua, ribadendo che i dubbi sulla possibile fine della sua carriera in nazionale - espressi dopo l'eliminazione in Copa America - sono ormai alle spalle: "Giocare in Nazionale è motivo di grande orgoglio, sono qui da 13 anni. È stato un momento di tristezza e delusione per tutti noi. Sono fermo e forte.". Un messaggio che non può passare inosservato alla Continassa, dove ladovrà riflettere sul ruolo da assegnargli, considerando la sua volontà di esprimersi ancora ad alti livelli.