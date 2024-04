De Canio su Conte: 'A Bari 'rubò' il 4-2-4 a Ventura. Pirlo? Non lo voleva, se lo ritrovò alla Juve'

16 minuti fa

1

Luigi De Canio ex allenatore di Genoa, Napoli e Udinese fra le altre ha concesso un'intervista a Radio Kiss Kiss in cui è tornato a parlare di Antonio Conte, uno dei candidati per la panchina del club partenopeo per la prossima stagione insieme all'attuale allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano .



E De Canio non ci è andato leggero con l'allenatore salentino ex-Juve e Inter ricordando come molte scelte fatte in carriera furono... casuali, ma che fu bravo a trasformare in vincenti.



"Si trovò Pirlo alla Juventus e non era pensato per lui, per la Juve sembrava un giocatore a fine carriera. Antonio pensava a giocatori più fisici, ma non ebbe preoccupazioni o remore e l'ha reso ancora più forte di come era già. Il 4-2-4 che faceva a Bari lo rubò a Ventura che lo faceva a Pisa".