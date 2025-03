Del Piero contro la Juventus: "Presi a cazzotti e nessuna reazione. Perdi e metti 3 difensori, dov'è lo spirito Juve?"

AFP via Getty Images

, ex-bandiera e capitano della, ha commentato a Sky Sport la pesantissima sconfitta subita dal club bianconeri a Firenze contro la Fiorentina per 3-0. Acclamato più volte dai tifosi per un ritorno in società l'ex numero 10 bianconeronon tanto per la sconfitta, ma per l'atteggiamento avuto."Anche io ho vissuto stagioni storte però quello che a me oggi è risaltato e penso sia il segnale più grave è la".

"Questo significa che sei in uno stato molto basso e questo. Si può vincere o perdere ma sempre a testa alta"."Nessuno dei giocatori in campo penso che possa essere sereno e dire di aver dato tutto"."Non c’à stata reazione in campo, non c’è stata reazione in panchina: i primi tre cambi sono stati tre difensori! NSette gol in due partite: c’è poco da commentare”.