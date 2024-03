Dia ha finito la stagione con la Salernitana? Rientrerà? Cosa succede?

Il casoscuote Salerno e di conseguenza anche chi ha puntato su di lui al fantacalcio. L’attaccante del Senegal è stato messo fuori rosa e multato dalla società campana, dopo il litigio cona Udine.- Il rifiuto di entrare in campo, nel finale della partita Udinese-Salernitana,. La maxi richiesta di risarcimento è stata presentata dalla società del presidente Danilo Iervolino - attraverso i legali Eduardo Chiacchio, Francesco Fimmanò e Rino Sica - al Collegio arbitrale della Federcalcio.

– Oltre a questo la Salernitana ha dato a Dia una, per ogni mese fino al termine della stagione.Del resto, non giocare non è l'ideale per il senegalese e non schierare il migliore in attacco non giova alla Salernitana. I legali sono al lavoro per trovare una soluzione, abbassando la multa dal 50 al 30% dello stipendio mensile e soprattutto calmierando la clausola per l'estate fino a 14 milioni, una cifra che garantirebbe ai campani il guadagno minimo e a Dia di trovare squadra più facilmente.

"C'è, vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà. Il giocatore ha ammesso le proprie responsabilità rispetto a comportamenti scorretti e non coerenti con i valori che Iervolino vuole vengano espressi dentro e fuori dal campo. Vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà", le parole di Maurizio Milan, ad della Salernitana.– In qualche modo si arriverà all’estate e poi Dia verrà ceduto, ma nel frattempo la sua storia con il Cavalluccio potrebbe veder scritti gli ultimissimi capitoli.