Diritti tv Serie B: dove vedere il campionato 2024/25

C'è ancora tanta incertezza su chi trasmetterà in tv. Tra Dazn, Sky e Amazon Prime Video è ancora tutto in stand by, i broadcaster non hanno trovato un accordo con la Lega Serie B e il rischio che non venga trasmessa la prima giornata è concreto. L'obiettivo è trovare in fretta qualcuno che trasmetta le partite nel prossimo triennio, ma soprattutto in questa stagione che sta per iniziare.- L'anno scorso la Serie B è stata trasmessa da Dazn e Sky, che - diversamente da quanto succede per la Serie A - hanno acquisito i diritti per la trasmissione di tutte le partite del campionato: stagione regolare, playoff e playout.. Sky e Dazn non hanno accettato di pagare 16 milioni di euro per i diritti come proposto dalla Lega, la nuova offerta è intorno ai 13 milioni a testa, 26 considerando l'insieme Dazn-Sky.

Brescia-PalermoBari-Juve StabiaPisa-SpeziaSalernitana-CittadellaSudtirol-ModenaCesena-CarrareseCosenza-CremoneseFrosinone-SampdoriaReggiana-Mantova