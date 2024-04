Donnarumma: 'Critiche? Non è facile ma sono felice del percorso e di essere al PSG'

Il portiere de, Gianluigi, dopo la vittoria per 4-1 in trasferta contro il Barcellona nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, ha parlato a Sky Sport: "Ci abbiamo sempre creduto, fin dalla fine della gara di andata dove non meritavamo la sconfitta. Ora siamo in semifinale, anche se non si era messa bene. L'importante oggi era rimanere concentrati, abbiamo fatto una grande partita e abbiamo meritato di passare il turno"."Ci ha aiutato un po'. Dopo la sconfitta dell'andata abbiamo metabolizzato e iniziato a preparare la partita".

"Non è assolutamente facile. Dobbiamo fare i professionisti, anche nel ricevere le critiche. Ce le facciamo scivolare addosso e manteniamo l'equilibrio, pensando alle partite e agli allenamenti. Sono felice del percorso che sto facendo e di essere qui al Paris Saint-Germain".