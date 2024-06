Getty Images

Douglas Luiz alla Juventus, manca solo l'ufficialità: intanto ecco l'indizio social

un' ora fa



Nella giornata di ieri il centrocampista brasiliano Douglas Luiz ha sostenuto le visite mediche per conto della Juventus in California, negli Stati Uniti, sede del ritiro del Brasile in Copa America. Per gli annunci è insomma quasi tutto pronto, con l'oramai ex Aston Villa che firmerà un contratto valido fino al 2029 da 4,5 milioni di euro netti all'anno. Per il club inglese, invece, i cartellini di Iling-Junior, Barrenechea e un'aggiunta di 22 milioni di euro cash più eventuali 8 di bonus. Intanto, lo stesso giocatore ha pubblicato sui propri profili social il classico indizio precedente l'ufficialità: una serie di foto della seduta del Brasile, tutte rigorosamente in bianco e nero.