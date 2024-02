Due Mbappé al Real Madrid: non solo Kylian, vicino anche il fratello Ethan

Ilè in fibrillazione e non solo per un finale di stagione che può vedere i blancos protagonisti tra Liga e UEFA Champions League. Si avvicina sempre più l'agognato arrivo di, solo sfiorato due anni fa ma ora veramente a un passo dalle merengues.- L'accordo tra il Real e Mbappé è già stato raggiunto e, secondo quanto riferito da Marca negli scorsi giorni, l'attaccante avrebbe già firmato con i blancos: ingaggio da, più un bonus alla firma - stando a El Chiringuito - di 'soli'. Cifre nettamente più basse rispetto a quelle che il PSG gli ha accordato nel rinnovo del 2022: stipendio da 72 milioni di euro lordi a stagione (oltre 30 netti), più bonus alla firma di 180 milioni e premio fedeltà annuale.- Kylian si prepara ad entrare in un team stellare conper citarne alcuni: i '', come già li hanno ribattezzati in Spagna. E non sarà l'unico Mbappé a Madrid:. Lo assicura la stampa spagnola, tra le richieste avanzate dall'entourage del campione del mondo c'è stata anche quella di ingaggiare il centrocampista classe 2006., riferisce Ok Diario,prendendo il 16enne per ilcon la prospettiva di allenarsi anche con la prima squadra ed essere a disposizione all'occorrenza diEthan Mbappé, come il fratello Kylian,. Il PSG ha fatto un ultimo tentativo per provare a trattenerlo sottoponendogli un nuovo contratto, ma il giovane centrocampista - checon la prima squadra - ha preferito seguire Kylian e proseguire la carriera in Spagna.