Duvan Zapata torna protagonista. Dopo la stagione magica con l'Atalanta e la Coppa America, il centravanti torna in Italia ed è al centro di diverse situazioni di mercato: dal Napoli che ha studiato il suo ritorno per rinforzare il reparto offensivo all'Atletico Madrid e a un retroscena con il Cholo Simeone. E la sua valutazione intanto, è schizzata alle stelle: la richiesta di Percassi per Duvan è monstre, le pretendenti sono avvisate.