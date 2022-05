Nessun accordo con l'Inter. Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, ha commentato le voci sul suo assistito tramite una nota ufficiale fatta circolare dal suo ufficio stampa: "Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero in questo momento”. La situazione della Joya è chiara, la Juventus ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza a giugno, per questo motivo il suo entourage si sta guardando intorno. Nelle scorse settimane ci sono stati contatti con l'Atletico Madrid e con Marotta, che lo porterebbe volentieri in nerazzurro. Al di là delle smentite di rito l'argentino apprezza l'opzione Inter, che sta studiando il colpo dal punto di vista economico.