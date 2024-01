Dzeko ha convinto Bonucci: apertura al Fenerbahce, ora viaggio ad Istanbul per chiudere

Francesco Guerrieri e Federico Targetti

Non sappiamo se Edin Dzeko avrà un futuro da direttore sportivo, ma sicuramente l'ex attaccante di Roma e Inter ha giocato un ruolo fondamentale nella decisione di Leonardo Bonucci di accettare la corte del Fenerbahce, una delle squadre più nobili della Turchia. Il difensore, passato dalla Juve all'Union Berlino nel corso dell'estate 2023, era in cerca di una nuova avventura per rilanciare le proprie quotazioni in vista di Euro 2024, il suo ultimo grande obiettivo a livello di carriera, e in cima alla lista delle sue preferenze c'era un ritorno in Italia.



CALL DECISIVA - Nel pomeriggio, invece, ha avuto luogo una chiamata a tre tra Bonucci, Dzeko e l'agente di entrambi che ha spostato gli equilibri. In più, successivamente, Leo ha avuto anche una rassicurazione da parte del ct Luciano Spalletti che ha approvato il livello del Fenerbahce. In soldoni, se Bonucci giocherà e lo farà bene, verrà per lo meno preso in considerazione per la spedizione in Germania, che si accinge per il momento a lasciare.



I DETTAGLI - Tra domani e dopodomani, 9 e 10 gennaio, Bonucci dovrebbe andare a Istanbul per chiudere la trattativa e firmare. Prima, però, occorre rescindere il contratto con l’Union Berlin, atto che dovrebbe costare la rinuncia a un milione e 250mila euro, quindi via libera per il Fener da cui percepirà 2,8 milioni per sei mesi.