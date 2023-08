E' morto Idris Sanneh. Volto noto della trasmissione "Quelli che il calcio", il giornalista e grande tifoso della Juventus, originario del Gambia, ha perso la vita a 72 anni in un ospedale di Brescia, dove era stato ricoverato da qualche settimana. Edrissa, questo il suo nome completo, viveva a Bedizzole, in provincia di Brescia.



QUELLI CHE IL CALCIO - "È grazie al mio tifo per la Juventus che sono diventato famoso" aveva ammesso Idris in un'intervista. Il suo volto è legato al programma condotto da Fabio Fazio tra l'inizio degli Anni ‘90 e i primi Anni Duemila: una trasmissione di intrattenimento in onda la domenica pomeriggio, durante la quale i telespettatori venivano aggiornati sui risultati delle partite di Serie A attraverso collegamenti con gli inviati nei vari stadi. E spesso, al Delle Alpi di Torino, a tifare Juve, c’era proprio Idris; che quando non andava allo stadio era in studio per commentare la partita. Lascia moglie e quattro figlie.