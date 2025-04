E' morto Jair, uno dei simboli della Grande Inter

Un giocatore simbolo, come lo sono stati tutti i suoi compagni in quell'undici che nel tempo è diventato quasi un ritornello. Sarti, Burgnich, Facchetti, Bedin, Picchi, Guarneri, Mazzola, Suarez, Corso, Domenghini e appunto Jair.e che ha regalato al presidente nerazzurro Angelo Moratti il secondo successo continentale. Oltre a questa notte magica, ci sono(quella del 1964 strappata al Real Madrid di Puskas, Di Stefano e Gento),, squadra nella quale aveva mosso i primi passi e per la quale aveva giocato dal 1960 al 1962, prima di trasferirsi in Italia e all'Inter. La sua esperienza nerazzurra si interrompe nel 1967, col trasferimento alla Roma (23 presenze e 2 reti), ma un anno dopo è di nuovo a Milano e, sotto la guida di Eugenio Bersellini, conquista l'ultimo Scudetto della sua carriera, chiusa in patria col Santos.