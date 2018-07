Niente da fare per Yonghong Li. E' fallito l'ultimo e disperato tentativo dell'uomo d'affari cinese di trovare un nuovo compratore per il Milan che gli consentisse di mantenere delle quote societarie ed estromettere dai giochi Elliott. Non sarà dunque il russo Dmitrij Rybolovlev, patron del Monaco, il nuovo proprietario del club rossonero, dopo che il fondo statunitense ha opposto il suo veto, confermando la volontà di prendere in gestione il Milan dopo la mancata restituzione dei 32 milioni di euro dell'ultimo aumento di capitale da parte di mr Li.



Secondo quanto riferisce Il Sole 24 Ore, Rybolovlev, il "misterioso" mister X contattato dal potente agente portoghese Jorge Mendes per provare a risolvere a tempi di record la situazione societaria del club di via Aldo Rossi, confidava di firmare un contratto preliminare in queste ore per poi concludere l'acquisto entro ottobre. Un tentativo andato a vuoto a fronte del diritto di esprimere la propria posizione da parte di Elliott, che darà il via ora all'escussione del pegno sulle azioni del Milan rivolgendosi al Tribunale del Lussemburgo. Il passo successivo è la presa di controllo della Rossoneri Lux, la controllante, e lo scioglimento dell'attuale consiglio di amministrazione prima che Elliott ne nomini uno di sua fiducia.