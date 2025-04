Empoli-Cagliari formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Non solo Lecce-Venezia, un'altra partita delicata per la lotta salvezza nella 31esima giornata di Serie A: c'èSfida delicata al Castellani. La squadra di Roberto D'Aversa (23 punti) non vince dall'8 dicembre scorso, dal 4-1 sul campo del Verona, e arriva dalla pesante sconfitta interna contro il Bologna nella semifinale d'andata di Coppa Italia. I rossoblù di Davide Nicola, invece, nell'ultimo turno di campionato hanno battuto 3-0 il Monza e così hanno potuto allungare salendo a 29 punti.Tutte le informazioni su Empoli-Cagliari:

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Empoli - Cagliari in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: Empoli-Cagliari: Domenica 6 aprile 2025: 15.00: DAZN: DAZN: Silvestri; Goglichidze, Marianucci, Viti; De Sciglio, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Kouamé.. D'Aversa: Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Augello; Viola, Felici; Piccoli.. Nicola

- D'Aversa pronto a riproporre Vasquez tra i pali, davanti Cacace in vantaggio su Solbakken e testa a testa tra Colombo e Kouamé, in goal nell'ultima partita di campionato. Due dubbi anche per Nicola: Gaetano insidia Viola e Luvumbo è davanti a Felici.- La sfida tra Empoli e Cagliari sarà visibile in diretta su DAZN tramite l'app su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 2, canale 215 di Sky.

- Empoli-Cagliari sarà disponibile anche in diretta streaming scaricando l'app di DAZN su pc, smartphone o tablet, o in alternativa collegandosi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionando la finestra dell'evento.- La telecronaca della partita è affidata a Dario Mastroianni.