Empoli-Roma formazioni, dove vederla in tv e streaming

Lavuole continuare a stupire sulla scia dell’entusiasmo del successo contro l’Athletic Club. Ci sarà qualche cambio per Ranieri in vista del ritorno a Bilbao. Nel 2025 la Roma ha ottenuto 10 vittorie: solo l’Inter ha lo stesso numero di successi. L’dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Juve ha voglia di fare male ad un’altra big. All’andata i toscani erano passati all’Olimpico imponendosi 2-1.

Partita: Empoli-Roma
Data: domenica 9 marzo
Orario: 18.00
Canale Tv: Sky, Dazn
Streaming: Sky Go, Now, Dazn

Empoli (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Cacace; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Maleh; Colombo. All. D'Aversa.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Salah-Eddine; Soulé, Pellegrini; Shomurodov. All. Ranieri.

Le ultime da Empoli e Roma: Ranieri ritrova Paredes dopo il turno di squalifica in Europa League. Il centrocampista argentino potrebbe tornare dal 1'. Nessun infortunato nei giallorossi, scalpitano Salah-Eddine e Gourna-Douath. Tanti, invece, gli indisponibili per D'Aversa. Out anche Maleh che è costretto ad alzare bandiera bianca.

: Empoli-Roma sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale numero 202) e Sky Sport (251), nonché visibile in tv su DAZN scaricando l'app su un televisore compatibile oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox: La sfida tra Empoli e Roma sarà visibile in streaming attraverso il sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili. In alternativa sarà possibile guardare la partita su NOW o utilizzando Sky Go.