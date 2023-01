Dalla tribuna dell'Estadio da Luz ha visto i compagni piegare la Portimonense 1-0 con un rigore realizzato da Joao Mário. Ieri sera, non si sa quanto interessato, al ritorno delalla vittoria dopo il pesante stop di Braga (0-3 lo scorso 30 dicembre, prima sconfitta stagionale in assoluto), e soprattutto dopo le. Come hanno ricordato i media portoghesi alla vigilia della partita, si è trattato della prima volta in questa stagione che il centrocampista argentino classe 2001, eletto, è statoper motivi diversi da una squalifica. E nonostante nelle dichiarazioni post partita l'allenatoreabbia lanciato segnali di normalizzazione, sostenendo che l'argentino sia tuttora un calciatore del Benfica e di fare affidamento su di lui a partire dalla prossima gara,Sei mesi per sentirsi sciolto da ogni responsabilità – La vicenda è nota., pronto a compiere una follia per portarlo a Stamford Bridge. L'urgenza di ingaggiarlo si è accresciuta dopo l'eccellente mondiale del centrocampista argentino. Che però deve molta parte della sua crescita recente proprio al Benfica, la società che lo ha portato in Europa la scorsa estate scommettendo su di lui e dimostrandosi disposta a venirgli incontro anche rispetto al desiderio di giocare fino in fondo la Copa Libertadores con la maglia del River Plate.(qualora il River fosse arrivato in fondo alla competizione sudamericana per club, e tenendo conto dell'interruzione per Qatar 2022). E nella prima metà della stagione gli ha dato modo di mettersi in mostra ai massimi livelli con un girone eliminatorio di Champions League che ha destato ammirazione., in questi giorni di polemica. E se possiamo anche dare per assodato che la gratitudine non sia dovuta,. Rispetto a ciò Enzo Fernàndez è stato assolutamente censurabile. Ha provato a non essere in campo nella partita di Braga. Quindi è andato a passare il Capodanno a Buenos Aires senza l'autorizzazione del club, e col suo agente Uriel Pérez che provocatoriamente ha condiviso via social le foto del veglione , dato che si trovava in viaggio di ritorno dall'Argentina.. Una legittima aspirazione di avanzare in carriera e andare a guadagnare nettamente di più rispetto a quanto intasca in Portogallo. Ma a patto di non perdere mai di vista che. E in questo senso il caso di Enzo Fernández ci dice che. Se 120 milioni di euro vi sembrano giusti – Fa bene il Benfica a pretendere che il Chelsea paghi per intero i 120 milioni di euro fissati per la clausola rescissoria e a non accettare un parziale conguaglio in calciatori. E altrettanto bene farebbe a farsi pagare subito e in unica soluzione la cifra,senza concedere rateazioni. Tanto più che, per quanto il valore del centrocampista argentino si sia impennato dopo Qatar 2022,Ultima annotazione:Ma, appunto, è il Far West.@pippoevai