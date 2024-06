Getty Images

"Sottosopra", perché nessuno si sarebbe mai aspettato di trovare dopo la prima partita lain testa al gruppo F e ila zero punti. I Diavoli Rossi hanno l'occasione di ristabilire le distanze e di portare la classifica in perfetto equilibrio a 90' dalla fine, ma per farlo devono battere Dragusin e compagni, che alla prima hanno sorpreso l'Ucraina con un secco 3-0. Titolarissimo Lukaku in cerca di rivalsa dopo le occasioni fallite e i gol annullati contro la Slovacchia, nella Romania confermato Man che stavolta viene schierato assieme al compagno nel Parma Mihaila.

: Casteels; Castagne, Vertonghen, Faes, Theate; Tielemans, Onana, De Bruyne; Doku, Lukaku, Lukebakio. Ct. Tedesco.: Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; R. Marin, M. Marin, Stanciu; Man, Dragus, Mihaila. Ct. Iordanescu.