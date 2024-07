DANI OLMO

Non era partito titolare, ha finito da protagonista assoluto. Tre gol consecutivi tra gli ottavi e la semifinale, in finale si è vestito da difensore salvando sulla linea il colpo di testa di Guehi. Decisivo è un termine quasi riduttivo, il cammino è un premio per il percorso per una carriera fatta di scelte coraggiose, che lo hanno portato in Croazia per migliorare per diventare ora una stella a Lipsia.