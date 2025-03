Everton, nel nuovo stadio al bando il colore rosso del Liverpool: perfino il ketchup sarà blu

AFP via Getty Images

per cui sono partiti ufficialmente i test-match in vista della prossima stagione. A febbraio c'è stata di fatto l'inaugurazione e nei prossimi giorni ci saranno altri due match amichevoli di cui la prima amichevole Under 21 con 25mila tifosi attesi e il terzo prima della fine dell'attuale stagione a piena capacità, ovvero con 52.888 persone presenti.L'Everton ha realizzato il nuovo stadio presso i docks di Bramley-Moore, lungo le rive del fiume Mersey, nella regione settentrionale della città distanziandosi molto di più rispetto al passato dallo stadio di Anfield casa dei rivali cittadini del Liverpool. Se prima, infatti, i due impianti di fatto erano divisi soltanto dall'enorme parco cittadino, oggi i Toffees hanno ben marcato la distanza con i Reds anche all'interno della città.

La rivalità non finisce però qui perché proprio nel corso dei test match l'Everton sta testando anche le facilities e i servizi che verranno utilizzati e distribuiti nel corso delle gare casalinghe con una grossissima peculiarità. Di fatto iAddirittura, riporta EvertonNewsFeed,Nuovo stadio, nuova vita e grandi cambiamenti. Ma la rivalità cittadina rimane sempre la stessa e, anzi, diventa sempre più marcata... ovviamente di blu.