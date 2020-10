La sua avventura con il Genoa non è certo andata come sperato. Eppure le otto partite trascorse nello scorso campionato da Thiago Motta alla guida del Grifone sembrano aver convinto un altro suo vecchio club a scommettere sulle sue doti di allenatore.



Secondo quanto scrive la stampa francese, infatti, il tecnico italo-brasiliano sarebbe stato indicato dal direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, come il prossimo allenatore dei campioni transalpini.



Motta, che prima di approdare al Genoa allenò per un paio di stagioni proprio la Primavera della formazione parigina, potrebbe subentrare nelle prossime settimane a Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco, nonostante il titolo di vicecampione d'Europa recentemente conquistato con il PSG, sarebbe sempre più in rotta con la dirigenza del club e potrebbe essere sollevato dall'incaricato a stretto giro di posta. Oltre all'ex centrocampista di Inter e Barcellona, tra i suoi possibili sostituti circola da mesi anche il nome di Massimiliano Allegri.