Michele Rocca riparte dal Catania. Dopo essersi svincolato dal Novara, il centrocampista classe 1996 (scuola Inter ed ex Sampdoria) si è accordato col club etneo per la prossima stagione.



Intanto, a livello di cuoriosità, oggi all'aeroporto di Catania è atterrato a bordo del suo jet privato Michael Jordan. La leggenda del basket ha poi raggiunto il Verdura Resort di Sciacca in provincia di Agrigento per partecipare al Google Camp.