Grande preoccupazione per Stefano Tacconi: l'ex portiere di Nazionale e Juve è ricoverato ad Alessandria in prognosi riservata dopo un malore.

Momenti di apprensione per l’ex numero 1: 64 anni, è in prognosi riservata. Ancora non sono noti i dettagli: Tacconi aveva partecipato a un evento ad Asti venerdì sera e poi avrebbe avuto un malore nella mattinata di sabato.