La Carrarese (serie C) rende nota la composizione del proprio staff tecnico per la s.s. 2018/19 così articolata:



Allenatore Responsabile Prima Squadra: Sig. Silvio Baldini;

Allenatore in Seconda: Sig. Marco Marchionni;

Collaboratore Tecnico Prima Squadra: Sig. Mauro Nardini;

Collaboratore Tecnico Prima Squadra: Sig. Massimo Di Pasquale;

Preparatore Atletico: Dott. Gioacchino Bedini;

Preparatore Atletico: Dott. Alberto Marsili;

Team Manager: Sig. Giorgio Benedini.