Andriy Shevchenko è a Pescara. Arrivato ieri in volo dall'aeroporto di Linate, l'ex attaccante ucraino del Milan è atteso stasera allo Stadio Adriatico, dove la squadra allenata da Zauri riceve il Gubbio per i playoff di Serie C.



Secondo la stampa locale, l'allenatore ex Genoa sarebbe in trattativa con il presidente Daniele Sebastiani per acquistare le quote di maggioranza del club biancazzurro. Sheva sarebbe l'uomo di punta di un gruppo d'imprenditori interessato al Delfino.