Fabrizio Romano e il retroscena sul Milan: 'Così ho scoperto dell'arrivo di un nuovo difensore'

Intervistato dal programma di Gianluca Gazzoli Passa dal BSMT, l'esperto di mercato Fabrizio Romano si è raccontato svelando un retroscena di mercato con il Milan protagonista: "La fidanzata di un mio amico viveva a Londra, e quando un giocatore inglese doveva andare al Milan mi chiamò per dirmi che la sua coinquilina viveva nel suo stesso palazzo, che lo aveva incontrato e che lui le aveva detto che sarebbe andato a giocare a Milano".



FILOSOFIA DI MERCATO - Era un difensore centrale, io ho fatto due più due verificando l'indiscrezione attraverso alcune fonti, e ho dato la notizia in esclusiva. Grazie alla coinquilina della fidanzata di un mio amico. Se si diventa un punto di riferimento, le persone stesse provano piacere nel dare le notizie. Il rispetto per me è al primo posto, preferisco perdere qualche notizia senza darla piuttosto che fare un torto a qualcuno".



LE FONTI NEL CALCIOMERCATO - "Le fonti possono essere di ogni tipo - continua Fabrizio Romano nell'intervista rilasciata al BSMT di Gianluca Gazzoli - E spesso capita che siano i calciatori stessi a passare le notizie, tramite i social. Per anni, però, sono state anche persone inimmaginabili". Proprio come la coinquilina della fidanzata dell'amico.... Perché le notizie, a volte, possono arrivare da ogni parte.