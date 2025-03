Fabrizio Romano: "Juventus, Motta ha meno del 50% di probabilità di restare"

In attesa del match di domenica sul campo della Fiorentina, che in caso di sconfitta per lapotrebbe portare a decisioni drastiche da parte del club, continuano ad accavallarsi le voci sul destino di. Secondo Fabrizio Romano, a prescindere da come finisca la stagione in corso, il futuro dell'allenatore italo-brasiliano è sempre più lontano dalla Juventus.Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano traccia questo panorama per Motta: "Si è parlato tanto di un possibile cambio imminente. Ad oggi la Juventus non ha contattato qualcuno per un cambio immediato, vedremo le prossime partite qualora la situazione peggiorasse.. Non è una decisione definitiva ma il feeling al momento è questo".

Intanto, per quanto riguarda i nomi dei possibili sostituti di Motta sulla panchina della Juventus dalla prossima stagione, oltre ai 'soliti' nomi di(attuale allenatore del Napoli) e(attuale allenatore dell'Atalanta) , salgono le quotazioni di altri due profili, quelli che rispondono ai nomi di(attuale allenatore dell'Al-Nassr) e di Roberto Mancini , al momento senza squadra e quindi papabile da subito per, eventualmente, subentrare a Motta anche a stagione in corso.