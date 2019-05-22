Fifa 19: Donnarumma e Koulibaly mostruosi, c'è De Paul nella squadra della settimana
A Hero and a Record Breaker in the new #TOTW! pic.twitter.com/Piz4QTIQD9— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 22 maggio 2019
TITOLARI
Gianluigi Donnarumma 90 - POR (Milan)
Kalidou Koulibaly 93 - DC (Napoli)
Junior Firpo 85 - ASA (Betis)
Hakim Ziyech 91 - ED (Ajax)
David Alaba 86 - TS (Bayern Monaco)
Nicolas Pépé 89 - ED (Lille)
Rodrigo De Paul 86 - CC (Udinese)
Morgan Sanson 83 - CC (Marsiglia)
Wissam Ben Yedder 87 - ATT (Siviglia)
Wout Weghorst 86 - ATT (Wolfsburg)
Jorge Djaniny 86 - ATT (Al Ahli)
PANCHINA
Nahuel Guzman 81 - POR (Tigres)
Roberto Rosales 81 - TD (Espanyol)
Razvan Marin 81 - CC (Standard Liegi)
Maxwel Cornet 81 - ED (Lione)
Lucas Alario 82 - ATT (Bayer Leverkusen)
Nils Petersen 82 - ATT (Friburgo)
Igor Angulo 82 - ATT (Gornik Zabrze)
RISERVE
Alejandro Alfaro 77 - ED (Cordoba)
Baris Atik 74 - COC (Dynamo Dresda)
Chris Wondolowski 78 - ATT (San Jose Earthquakes)
Arthur Yannick Gomis 76 - ATT (Lens)
Cody Cooke 68 - ATT (St. Mirren)
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