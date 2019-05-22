Una nuova carta mostruosa per Gigio Donnarumma: il portiere classe '99 del Milan entra per la quinta volta in questa edizione di FUT nella squadra della settimana (Team of the week - TOTW) e ottiene un overall di 90. Spazio anche per Koulibaly, il centrale del Napoli arriva a 93 di valutazione generale, e per il centrocampista dell'Udinese De Paul: i tre assist contro la Spal gli valgono una carta 86 in Fifa 19.


 



TITOLARI

Gianluigi Donnarumma 90 - POR (Milan)
Kalidou Koulibaly 93 - DC (Napoli)
Junior Firpo 85 - ASA (Betis)
Hakim Ziyech 91 - ED (Ajax)
David Alaba 86 - TS (Bayern Monaco)
Nicolas Pépé 89 - ED (Lille)
Rodrigo De Paul 86 - CC (Udinese)
Morgan Sanson 83 - CC (Marsiglia)
Wissam Ben Yedder 87 - ATT (Siviglia)
Wout Weghorst 86 - ATT (Wolfsburg)
Jorge Djaniny 86 - ATT (Al Ahli)

PANCHINA

Nahuel Guzman 81 - POR (Tigres)
Roberto Rosales 81 - TD (Espanyol)
Razvan Marin 81 - CC (Standard Liegi)
Maxwel Cornet 81 - ED (Lione)
Lucas Alario 82 - ATT (Bayer Leverkusen)
Nils Petersen 82 - ATT (Friburgo)
Igor Angulo 82 - ATT (Gornik Zabrze)


RISERVE

Alejandro Alfaro 77 - ED (Cordoba)
Baris Atik 74 - COC (Dynamo Dresda)
Chris Wondolowski 78 - ATT (San Jose Earthquakes)
Arthur Yannick Gomis 76 - ATT (Lens)
Cody Cooke 68 - ATT (St. Mirren)