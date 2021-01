Filippo Galli parla a La Gazzetta dello Sport del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan: "Il Milan ci arriva con una rosa più profonda, completa: Pioli ha praticamente due giocatori per ruolo. I rossoneri in questi mesi sono cresciuti, l’Inter è rimasta la stessa. Pioli ha trovato un equilibrio prezioso: il gruppo è maturo, sa di essere forte ma questa consapevolezza non è mai diventata supponenza. Vincerà il Milan: è più continuo dell’Inter e lo sarà anche in una gara secca".