Due squadre e un posto solo per la Serie B. dell'anno prossimo. La finale dei playoff di Serie C è tra Padova ed Alessandria, che hanno avuto la meglio rispettivamente su Avellino e Albinoleffe in semifinale. Mandorlini e Longo, si sfidano per un posto nella prossima serie cadetta. Il Padova ha chiuso la stagione regolare del girone B con 79 punti, a pari merito col Perugia, ma sono stati gli umbri a staccare subito il pass per la B in virtù degli scontri diretti. L'Alessandria ha concluso la stagione regolare di Serie C girone A al secondo posto, dietro il Como direttamente promosso in B. La finale di andata si disputerà oggi alle 18 allo Stadio Euganeo, mentre il ritorno è previsto giovedì 17 giugno allo stadio Moccagatta. La finale dei playoff stabilirà la quarta squadra promossa in B dopo Como, Perugia e Ternana: nella final four è azzerato il vantaggio della classifica, quindi in caso di parità di punti e di gol si giocano i supplementari e poi eventualmente si va ai rigori.





h 18: Padova-Alessandria



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Padova (4-3-1-2): Dini; Germano, Rossettini, Kresic, Curcio; Pelagatti, Hallfredsson, Della Latta; Jelenic, Biasci, Paponi. Allenatore: Mandorlini.



Alessandria (3-5-2): Pisseri; Mora, Prestia, Di Gennaro; Parodi, Bruccini, Chiarello, Giorno, Celia; Corazza, Arrighini. Allenatore: Longo.