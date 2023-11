La scorsa stagione è stata quella della rivelazione per Tommaso Baldanzi. Classe 2003, titolare e trascinatore dell'Empoli di Paolo Zanetti che incantava per la qualità del suo gioco e del suo numero 35. Tanto che in estate diversi club, con Napoli e Fiorentina su tutti, hanno provato a strapparlo alla società del presidente Corsi. E in vista di gennaio proprio i viola sono tornati a pensare a lui, che fin qui ha vissuto un inizio di campionato difficile per via di qualche problema fisico ed è riuscito a segnare soltanto un gol. Poco, per quello a cui aveva abituato tutti, ma abbastanza per tenere viva la possibilità di un suo trasferimento nella prossima sessione invernale.