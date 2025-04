Fiorentina-Celje, le pagelle di CM: mese da sogno per Mandragora, Kean c'è sempre. Gudmundsson un fantasma

Getty Images

indipendentemente dalla forza dell'avversario, sulle qualificazioni della Fiorentina ci sono sempre i suoi guantoni. Stasera non fa eccezione.un assist e un'ora da migliore in campo. Poi si perde colpevolmente Nemanic che fa 1 a 2.voto di stima. Non combina disastri.va in sofferenza quando lo attaccano. Resta a metà strada in occasione del primo gol ospite.: schierato a destra per le assenze di Dodô e Moreno. Si limita al compitino.e siamo a quattro gol nelle ultime sette partite a coronare un mese da sogno in cui ha trovato anche il tempo per sposarsi. Mettici dentro anche l'assist per la rete di Kean. Man of the match.

: prestazione trasparente. Sbaglia il giusto, ma non può bastare.un paio di brutti palloni persi, un paio di buone giocate nello stretto, tutte nei primi minuti. Poco altro.Dall'80': mette il tappeto rosso per il gol di Matko. E non spinge quanto dovrebbe. Valutazione che risente anche della (ennesima) simulazione.: presenza quasi spettrale fra le linee. Nel senso che non lo si vede praticamente mai.si inventa un gol splendido quando sembrava prefigurarsi lo psicodramma. Ma questo ragazzo ha il ghiaccio nelle vene.

manda al diavolo tutti i discorsi sul turnover schierando i titolarissimi. Conquista la qualificazione, che per la Fiorentina è la terza consecutiva ad una semifinale europea. Le buone notizie finiscono qui. Perché contro una squadra nettamente inferiore rischia clamorosamente. Il passaggio del turno può dar morale, ma col Siviglia servirà molto di più.Silva 5; Nieto 6, Vuklisevic 6,5, Nemanic 7, Karnicnik 6; Zabukovnik 6,5, Kvesic 6; Delaurier 6, Seslar 7,5, Svetlin 6,5; Matko 7 (90' Edmilson SV)All. Riera 7