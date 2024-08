Fiorentina, De Gea è atterrato a Firenze VIDEO. Visite mediche e poi la firma

Filippo Caroli, inviato

52 minuti fa

1

La Fiorentina accoglie il suo quarto colpo in questa sessione di mercato. Dopo gli arrivi di Kean, Pongracic e Copani, i viola abbracciano David De Gea, che arriva a Firenze da svincolato dopo un anno di inattività.



ARRIVO - Il portiere spagnolo è appena atterrato in città, come mostrano le immagini registrate dal nostro inviato e a breve svolgerà le visite mediche con la Fiorentina per poi apporre la firma sul contratto che lo legherà ai viola. Per lui è pronto un ruolo da protagonista per la prossima stagione in viola. E' molto probabile che Palladino sceglierà già di schierarlo nella prima partita stagionale contro il parma in campionato il 17 agosto.



I DETTAGLI - De Gea si legherà ai gigliati per un anno con un'opzione per la stagione successiva, qualora dovesse raggiungere un determinato numero di presenze. L'ex Manchester United percepirà uno stipendio da circa due milioni di euro netti a stagione.