Il Corriere dello Sport in edicola stamani offre un focus su Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina che è tornato alla ribalta dopo lo spettacolare gol contro il Verona. Una rete che, nonostante, la prodezza del gesto tecnico, ha comunque offerto parecchi spunti di dibattito a Firenze soprattutto per l'esultanza successiva del terzino ex Inter. Biraghi si è infatti portato la mano all'orecchio in segno di sfida. Gesto che, come scrive il quotidiano, era rivolto non ai suoi tifosi ma a quelli veronesi colpevoli di aver fischiato i viola. In ogni caso la polemica a Firenze si è scatenata e, nel tracciare il rapporto fra il giocatore e la curva, il giornale ricorda anche un episodio particolare.



OMAGGIATO - Il riferimento è ad un coro personale a favore che la Curva Fiesole gli aveva dedicato la passata stagione quando i tifosi lo hanno omaggiato per aver battuto, con coraggio e alla perfezione, il rigore contro il Cagliari che Vlahovic non aveva calciato per i fischi arrivati dopo le tante voci di mercato che lo vedevano promesso sposo juventino.