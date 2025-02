Fiorentina-Inter, da dove si riparte? Gol di Lautaro o rimessa laterale, il check var era finito

Finalmente ci siamo,, gara sospesa per il malore subito dain campo ha trovato la sua collocazione all'interno del fittissimo calendario dei due club e giovedì 6 febbraio a partire dalle 20.45 al Franchi di Firenze andrà in scena il resto della partita con il nuovo fischio d'inizio cheminuto di sospensione ufficiale in quel drammatico 1 dicembre 2024. Una domanda però è rimasta nel tempo inevasa:Poco prima del collasso di Bove in campo, infatti,e da Lautaro Martinez. Nel corso dell'azione offensiva, infatti, Denzelcorrendo in fascia, aveva controllato il pallone al limite della linea laterale con la palla che, secondo l'assistente, era in realtà uscita. Doveri aveva lasciato correre per non annullare una potenziale occasione e, solo dopo, aveva fischiato per l'annullamento, maperché, nel momento in cui si stava recando presso la panchina di Simoneper redarguirlo per le troppe proteste, Bove accusò il malore facendo passare, giustamente, tutto in secondo piano. In un secondo momento, in una delle successive trasmissioni di, il responsabili Aia,ha poi confermato che "

Da cosa ripartirà quindi Fiorentina-Inter? Considerando quindi annullata la rete e la review var terminata, il gioco riprenderà dal punto in cui è stata commessa l'infrazione che ha portato all'annullamento. Di conseguenzaall'altezza della linea laterale dove la palla è uscita, per una rimessa in gioco da fallo laterale.