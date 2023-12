L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così dopo la gara col Parma: “Primo tempo non all’altezza, nella ripresa Nzola è stato bravo a far salire la squadra. Sapevamo che se il Parma va in vantaggio si chiude e riparte. Abbiamo provato una soluzione diversa dal solito con i palloni sulle punte: se il possesso palla è sterile meglio trovare altre soluzioni”.



BELTRAN - “Beltran insieme a Nzola è andato sul 2 vs 2 dimostrando di poter giocare anche fuori dalla linea difensiva. Se giocano così possiamo creare tante occasioni, la soluzione con la doppia punta potrebbe tornare utile”.



GLI ASSENTI - “Ikone ha l’influenza, Nico Gonzalez è acciaccato. Kouame è entrato nel finale perché ha un problema al ginocchio, le partite così ravvicinate non aiutano fisicamente”.