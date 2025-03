Fiorentina-Juventus è davvero a rischio? Cosa filtra e la posizione del club

Getty Images

La Toscana è una delle regioni maggiormente interessate dall'emergenza maltempo che ha investito il paese nelle ultime ore. Sono tanti i video sui social network in cui di vedono strade allagate, auto semi sommerse e persone in difficoltà nella provincia di Firenze e non solo. Dalla serata di ieri, infatti quasi tutta la regione è stata investita da forti temporali che hanno portato i fiumi a ingrossarsi e, in alcune zone come Sesto Fiorentino, ad esondare. Una situazione che ha spinto la Regione Toscana e il Comune di Firenze ad emettere un'allerta rossa per maltempo, a sospendere tutti gli eventi sportivi e a chiudere le scuole del capoluogo. In tutto questo, domenicae nelle ultime ore è stata ventilata la possibilità che venga chiesto un rinvio per il match in questione.

- Ad uscire pubblicamente sul tema è stato Alessandro Draghi, vice presidente del Consiglio Comunale di Palazzo Vecchio e appartenente a Fratelli d'Italia, che in una nota ha parlato così: "Invito la sindaca a valutare insieme agli organi preposti, la richiesta di rinvio della partita in programma domenica prossima". Si va verso questa soluzione, dunque? Al momento, la strada che le autorità e le istituzioni stanno tenendo è quella della prudenza. Firenze e le province vicine continuano ad essere colpite da forti temporali ma, ad ora, non arrivano notizie di gravi danni a persone o strutture. Nella zona di Campo di Marte (quella dello stadio Franchi), inoltre,

- I temporali continueranno per quasi tutta la serata, con una pausa prevista per la notte, e dovrebbero riprendere nella giornata di domani. Per un miglioramento meteo si dovrà attendere, secondo gli esperti, il pomeriggio di sabato. Per adesso da Palazzo Vecchio non filtrano notizie rispetto ad una possibile richiesta di rinvio, così come dalla stessa Fiorentina,Molto dipenderà da come evolverà l'emergenza.- La mente dei Fiorentini, però, torna a circa un anno e mezzo fa, in occasione della tragica alluvione dei primi giorni di novembre 2023 quando, ironia della sorte, si giocò proprio Fiorentina-Juventus. In quel caso, la partita venne comunque giocata in un clima surreale nonostante ci fossero state. La macchina dello sport non si fermò. Oggi, tutta la Toscana aspetta e prega. Nelle prossime ore ci saranno degli aggiornamenti.