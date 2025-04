Fiorentina, Kean salta il Cagliari: il motivo dell'assenza

Moise Kean non ci sarà contro il Cagliari. L'attaccante della Fiorentina, che si trovava in Sardegna in ritiro con la squadra per la partita di oggi delle 18:30 (in programma inizialmente lunedì 21 aprile e posticipata per la morte di Papa Francesco), è andato a Parigi, come riporta violanews.com, probabilmente per motivi familiari.

NESSUN PROBLEMA - Al contrario di quanto si pensava inizialmente, non dovrebbe esserci nessun problema fisico per l'attaccante di Raffaele Palladino, che martedì si era regolarmente allenato con i compagni. Poi, nella mattinata di oggi, è partito per Parigi, facendo scalo a Firenze, e lasciando così il ritiro. Niente partita con il Cagliari, mentre dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la sfida in casa contro l'Empoli di domenica 27 aprile.

SOSTITUTO - Al posto di Kean, al fianco di Beltran, dovrebbe giocare Gudmundsson, in vantaggio su Zaniolo.