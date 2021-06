La Fiorentina, in attesa di definire il nuovo allenatore dopo il clamoroso addio di Rino Gattuso, batte un grande colpo sul mercato. Accordo totale con lo Stoccarda per Nicolas Gonzalez, attaccante classe 98'. Il club tedesco ha accettato l'offerta del Presidente Rocco Commisso da 23 milioni più 4 di bonus pagabili in tre soluzioni.



VISITE MEDICHE PROGRAMMATE - Un ruolo importante nella trattativa lo ha avuto lo stesso giocatore di Bèlen di Escobar che ha espresso tutto il suo gradimento per la soluzione viola rispetto al Brighton che aveva raggiunto un accordo con lo Stoccarda nella giornata di lunedì. Gonzalez ora è protagonista al fianco di Leo Messi in copa America con l'Argentina e proprio nel centro della Federazione argentina si terranno le visite mediche di rito, fissate all'inizio della prossima settimana. Il traguardo è ormai vicino, Nico sarà l'acquisto più caro della storia della Fiorentina.