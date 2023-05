È stato il pomeriggio perfetto per Roberto. Certo, la vittoria sull’anziché l’1-1 racimolato, avrebbe sublimato il tutto ma la stagione delè pur sempre deludente e lo è fino alla fine. Sotto con i Villans,. È stato proprio del brasiliano infatti il gol del pari che magari non sarà valso tre punti, non aiuterà i Reds nella strenua rincorsa alla Champions ma è il gol dell’addio ad Anfield. Con annesse lacrime di giocatore e tifosi.- Proprio quello stadio che lo osanna da anni, che per lui ha creato un coro ad hoc che risuona dalla Kop fino a tutti gli altri settori, lo stadio che lo saluta per l’ultima volta.. A 31 anni è tempo di nuove sfide. Si ma dove? Stanco del poco utilizzo e dei tanti attaccanti accatastati in panchina al Liverpool,E quando è stato chiamato in causa, ha dimostrato che il tocco e la forma ci sono ancora.- Serve solo capire chi vuole scommetterci. L’ingaggio dell’ex Hoffenheim è abbastanza proibitivo () ma il valore del giocatore è indiscutibile e al suo entourage continuano ad arrivare proposte su proposte.Firmino è uno dei prediletti diche vede nel suo talento e nella sua duttilità un plus, un giocatore insomma che gli piacerebbe allenare. Della Juve del futuro si sa ancora poco, per ora. Quello che si sa è cheE trovare un giocatore del genere, a queste condizioni, è cosa assai rara. Non sorprende che approcci ci sono stati anche da parte dima le pretese del giocatore hanno spaventato i due club e i loro budget. Difficile che Firmino resti in Premier, visto il legame col Liverpool,Bobby ha chiuso un capitolo della sua vita e ora deve scegliere il prossimo.