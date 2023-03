Francesco Flachi è intervenuto oggi a Radio Bruno Firenze dove ha mosso qualche appunto nei confronti di Sabiri, calciatore della Fiorentina ma in prestito alla Samp fino a giugno: "Deve cambiare atteggiamento e mostrare rispetto, a Genova c'è una situazione difficile e devi dimostrare di essere uomo. Cabral? Viene apprezzato tantissimo quando un attaccante offre una prestazione come la sua contro il Milan. Piano piano stiamo risolvendo il problema dell'attaccante. La vittoria sui rossoneri porta entusiasmo, forza e fiducia. Sta solo alla Fiorentina, ha tutte le possibilità, ma non deve fare programmi."