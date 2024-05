Getty Images

Flamini sul Milan: “Fonseca può essere l’uomo giusto”

16 minuti fa



Mathieu Flamini, ex centrocampista del Milan, parla così a Sky: "E' un tecnico di grande qualità e quindi speriamo possa trasformare il Milan in un team vincente, secondo me potrebbe essere l'uomo giusto. In Francia ha fatto grandi cose, è un allenatore che ama il bel calcio".