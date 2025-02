Foggia, colpo Kiyine a centrocampo

23 minuti fa



Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Triestina, le prestazioni sportive del calciatore Sofian Kiyine che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2025.



Kiyine, centrocampista classe 1997 nato a Verviers con doppia cittadinanza belga-marocchina, cresce calcisticamente nelle giovanili dello Standard Liegi militante nel campionato belga.



Nel 2015 arriva in Italia nelle fila del Chievo militante in serie cadetta. Successivamente, calca i campi della serie A con la Salernitana ma il suo cartellino è di proprietà della Lazio che nel 2021/22 lo gira in prestito nel Venezia. Nelle stagioni 22/23 e 23/24 si trasferisce nella massima serie belga nell’Oh Leuven totalizzando 30 presenze e 3 gol. In questa prima parte di stagione ha indossato i colori della Triestina. Nella sua carriera ha totalizzato 56 presenze in serie A, 70 in serie B e 10 in