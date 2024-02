Folorunsho in prestito: secco o con diritto, come funziona tra Napoli e Verona

Michael Folorunsho, autore di un gol sensazionale nella gara tra Verona e Juventus, ha segnato la terza rete del suo primo campionato in Serie A, disputato in gialloblù dopo il prestito messo in atto dal Napoli. La proprietà del giocatore, quindi, è degli azzurri, ma qual è esattamente la formula?



I DETTAGLI - Dopo aver sfiorato la promozione dalla Serie B con la maglia del Bari, Folorunsho si è unito al Verona con la formula del prestito secco, senza diritto né tantomeno obbligo di riscatto, fino al 30 giugno 2024. In ogni caso, dunque, a luglio il numero 90 scaligero sarà formalmente un tesserato del Napoli, che potrà decidere cosa fare: tenerlo oppure intavolare un nuovo affare, sia esso con una squadra differente oppure con lo stesso Verona.