Frosinone, arriva Valeri: affare che coinvolge anche la Lazio, i dettagli

Emanuele Valeri torna in Serie A: il terzino romano classe 1998 è pronto a lasciare la Cremonese con la quale ha giocato nel massimo campionato italiano nella scorsa stagione, e a raggiungere il Frosinone di Eusebio Di Francesco. I ciociari sono in difficoltà sugli esterni e hanno bisogno di rinforzi.



C'E' DIETRO LA LAZIO - L'accordo con il Frosinone è di soli sei mesi, al termine dei quali Valeri potrà firmare a zero per la Lazio, che è il club per il quale ha sempre fatto il tifo. Ricambio in vista anche per i biancocelesti che da tanto tempo si affidano a Hysaj e Marusic.



IN STAGIONE - Nessuna presenza in campionato per Valeri, che non è stato inserito in lista a causa del rifiuto di rinnovare il contratto con i grigiorossi. “Il calciatore vorrebbe giocare, non si è mai rifiutato di farlo, ma è al momento fuori lista, e fino a gennaio, salvo non ci sia qualche infortunio di calciatori over, non potrà neppure essere eventualmente reintegrato in rosa. Nessuno da Cremona ci ha mai chiamato, neppure i giornalisti, ma la situazione è semplice: non ha rinnovato e per presa di posizione della società è rimasto fuori. Quanti calciatori, però giocano senza aver rinnovato? Valeri è un uomo serio, e per questa maglia ha sempre dato l’anima, è un peccato vederlo trattare così e vedere che si vuol farlo passare per chi non è”.